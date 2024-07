Le préjudice causé par la panne CrowdStrike de vendredi dernier se chiffre à plus de 7 milliards de dollars, selon une étude de Parametrix. Le spécialiste des assurances en cas de temps d’arrêt du cloud estime que le quart des entreprises américaines du Fortune 500 a été touché : leur préjudice est estimé à 5,4 milliards de dollars. D’après Parametrix, les assurances pourraient ne rembourser que 10 à 20% du montant total. Pour précision, le groupe Microsoft a été exclu du calcul.

L’étude révèle que les secteurs de la santé et de la banque ont perdu plus de trois milliards de dollars chacun, ceux du commerce de détail et de l’IT un demi-milliard de dollars chacun, et les compagnies aériennes 860 millions de dollars.

Par contraste, les dédommagements récemment proposés par Crowdstrike à ses partenaires ont fait rire jaune. Crowdstrike leur a en effet envoyé des bons d’achat Uber Eats de 10 dollars pour se faire pardonner. « Nous reconnaissons le travail supplémentaire que l’incident du 19 juillet vous a causé. Nous vous envoyons nos plus sincères remerciements et nos excuses pour la gêne occasionnée », écrit Crowdstrike dans son message aux partenaires. « Pour vous exprimer notre gratitude, votre prochaine tasse de café ou snack de fin de soirée vous est offert ! Accédez à votre crédit Uber Eats (10 dollars) en utilisant ce code ». Plus ironique encore : les coupons n’ont pas tous fonctionné car Uber en a reçu en trop grande quantité et a soupçonné une fraude.