Alors que Bleu (Capgemini, Orange et Microsoft ) et S3NS (Thalès et Google) viennent de dévoiler tour à tour leurs feuilles de route pour leurs « cloud de confiance », Padok et Scaleway répliquent avec un accord franco-français pour proposer aux entreprises de disposer d’une infrastructure et d’un hébergement Cloud sécurisés et souverain.

Créée fin 2018, padok est une startup spécialisée dans le Cloud, forte d’une équipe de 80 experts qui interviennent sur des missions d’audit, de migration, de construction, de sécurisation et d’infogérance des infrastructures cloud. Elle est depuis peu doublement certifiée ISO 27001 (gestion des risques) et HDS (pour les projets utilisant des données de santé). Elle collaborera avec Scaleway pour proposer des solutions autour de ses offres d’hébergement cloud, dans les sept centres de données de la filiale d’Iliad.

L’ambition de ce partenariat selon Clément David, PDG et cofondateur de Padok est « d’offrir la meilleure expérience Cloud possible aux entreprises françaises qui souhaitent utiliser un Cloud 100% souverain et protéger au maximum leurs données ». Une souveraineté des données qui est désormais une préoccupation majeure des entreprises et qui est également au cœur du plan France 2030, présenté par le gouvernement en octobre dernier.

“Certains continuent de dire que la France a 10 ans de retard technologique. Des partenariats comme le nôtre confirment que ce n’est pas le cas », ajoute Yann Lechelle, PDG de Scaleway. « Nous sommes ravis de travailler avec Padok pour renforcer davantage l’offre cloud français, européen et souverain. D’autant que nous sommes persuadés que la demande de solutions véritablement souveraines ne fera qu’augmenter dans les années à venir”.