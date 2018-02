Racheté il y a tout juste trois ans par Hitachi, l’hébergeur français dédié essentiellement aux environnements SAP Oxya va ouvrir un troisième datacenter dans l’Hexagone indique le MagIT. Situé à Nantes, où la société possède déjà une équipe d’une trentaine de consultants, il viendra compléter les centres d’Emerainville (Seine-et-Marne) et de Loos près de Lille.

Le centre nantais propose 500 m2 d’espace d’hébergement, une superficie qui pourrait s’étendre jusqu’à 2.000 m2. Il est destiné à répondre à la forte croissance de l’activité en France mais aussi en Europe.

Basé à Issy-les-Moulineaux, Oxya possèdes des bureaux en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon et à Shangaï. L’hébergeur revendique 350 clients et plus de 200.000 utilisateurs dans le monde. Parmi ses clients français on relève les noms de Sodexo, Le Printemps, SEB, La Poste, STX, Brocorama, Valeo, Intersport, SNCF, SFR, Ingenico ou encore L’Occitane. La société enregistre une très forte croissance de son activité aux Etats-Unis. Il a ainsi repris un datacenter à Dallas (Texas) appartenant à Hitachi Consulting

Oxya est certifié AWS, Azure, Google et bien entendu SAP Cloud Services et SAP Hana Operations Services.