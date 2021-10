OVH précise les modalités de son entrée en en bourse. Le champion français du cloud espère désormais lever 350 millions d’euros et non plus jusqu’à 400 millions d’euros comme évoqués en septembre. Les conditions de marché actuelles, moins favorables aux introductions, le conduisent à revoir ses ambitions un peu à la baisse.

La fourchette indicative du prix de l’offre est comprise entre 18,50 euros et 20 euros par action. Ce qui ferait ressortir une valorisation entre 3,5 et 3,75 milliards de dollars. La fixation du prix de l’offre est fixée au 14 octobre et les actions OVH se négocieront à Paris à compter du 19 octobre.

Le fondateur Octave Klaba et sa famille resteront largement majoritaires à l’issue de l’opération, avec environ 70% du capital, tandis que les fonds d’investissement américains KKR et TowerBrook en détiendront chacun autour de 8%. Le flottant sera lui compris entre 11,5% et 13,2%.

« Ce montant de 350 millions d’euros est largement suffisant pour financer notre plan de croissance jusqu’en 2025 », déclare dans le communiqué du groupe le directeur financier d’OVH, Yann Leca, qui souligne qu’OVH a perçu 58 millions d’euros de dédommagements de ses assurances après l’incendie survenu dans l’un de ses datacenters à Strasbourg.

Le groupe rappelle que le produit de l’émission des actions nouvelles sera utilisé « pour financer sa stratégie de croissance, dont notamment le financement de son expansion géographique et la construction des centres de données, du développement des produits nouveaux et le cas échéant des opérations de croissance externe. »