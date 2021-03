OVH envisage une entrée en bourse. L’information dévoilée par l’agence Reuters a été confirmée aux Echos par un porte-parole de l’entreprise. Celui-ci a indiqué à nos confrères que l’opération n’en était qu’au stade des préparatifs. Il a précisé que si cette opération se concrétisait ce serait à la Euronext Paris et que la famille Klaba resterait l’actionnaire majoritaire.

OVH, qui multiplie les partenariats (Google, T-Systems, IBM, Atos, Orange Business Services…), tisse sa toile dans le monde (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique..) et investit dans l’innovation, a besoin de cash pour se développer. Comme l’indiquent nos confrères, une introduction en bourse apporterait par ailleurs à la firme roubaisienne plus de visibilité et de respectabilité pour prospecter les grandes multinationales.

Toutefois une telle opération peut être considérée comme une arme à double tranchant. En effet l’entreprise, aujourd’hui plutôt discrète sur ses comptes, ne pourrait plus en cas d’IPO se développer à l’abri des regards.

Notons toutefois que ce ne serait pas la première fois que l’hébergeur ferait appel à des capitaux extérieurs. En 2016 il avait obtenu un financement de 250 millions d’euros auprès des fonds KKR et Towerbrook.Huit mois après, il décrochait une ligne de crédit de 400 millions d’euros auprès d’un pool de 9 banques pour financer son expansion jusqu’en 2022, une échéance qui se rapproche. On peut donc imaginer qu’Octave Klaba doit à présent faire le choix entre une nouvelle ligne de crédit et une introduction sur Euronext Paris. Affaire à suivre donc.