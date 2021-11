L’éditeur Oro Inc. annonce le lancement d’OroMarketplace, une puissante place de marché de nouvelle génération. Cette solution est destinée aux opérateurs de marketplace, aux fournisseurs et aux acheteurs. Elle est construite sur la même architecture B2B robuste et open-source qui constitue la base de OroCommerce et s’adapte aux marketplaces de toute taille. OroMarketplace prend en charge les cas d’utilisation suivants : le B2C, le B2B, les franchises, les achats, les services et permet de concrétiser tout projet de marketplace.

Présentée dans l’analyse 2021 de Gartner « Market Guide for Marketplace Operation Applications », OroMarketplace se démarque de la concurrence en offrant une intégration native avec les solutions e-commerce, permettant aux entreprises de gérer tous les aspects des expériences proposées aux acheteurs et aux vendeurs à partir d’une seule plateforme. Forrester a aussi reconnu la solution dans l’un de ses rapports.

Quelques grandes caractéristiques de l’offre OroMarketplace :

OroMarketplace comprend des fonctionnalités spécifiques au B2B telles que la gestion des comptes d’entreprise et la prise en charge de plusieurs entrepôts, ce qui se traduit par une personnalisation plus facile, une intégration plus fluide et un délai de commercialisation plus court.

Un moteur de workflow intégré qui permet d’automatiser l’intégration des vendeurs, les processus d’approbation des commandes, les étapes de paiement ou encore les demandes de devis.

La solution intègre des APIs qui permettent de connecter le moteur d’OroMarketplace à tout système CMS via une intégration headless.

Un CRM intégré permet d’avoir une vue complète et à 360 degrés des clients. Les marques peuvent gérer les prospects, les opportunités, les comptes, et les cibler avec le bon message.

Avec des fonctionnalités prêtes à l’emploi, les entreprises peuvent accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services. Les opérateurs et fournisseurs de places de marché bénéficient également d’une tarification transparente permettant une croissance rapide avec des coûts prévisibles.

« Oro a toujours fait passer les besoins des clients en premier, c’est pourquoi nous avons créé la première plateforme de e-commerce open source conçue spécifiquement pour les vendeurs B2B. Avec OroMarketplace, nous répondons aux besoins des clients en fournissant une solution riche en fonctionnalités et polyvalente », a déclaré Yoav Kutner, PDG et co-fondateur d’Oro. « Que vous exploitiez déjà des places de marché, que vous cherchiez à vous développer dans de nouveaux secteurs verticaux ou que vous commenciez tout juste, OroMarketplace possède les fonctionnalités nécessaires pour offrir une expérience transparente aux clients, aux opérateurs et aux vendeurs. »