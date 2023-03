L’éditeur Oro, en collaboration avec Emakina, présente un guide unique sur les bonnes pratiques e-commerce à appliquer dans le secteur de la franchise.

Les franchises utilisent depuis longtemps des logiciels de gestion, des systèmes de suivi et des outils marketing spécifiques à la franchise pour développer leur activité. Cependant, avec des relations de franchise complexes, l’essor des canaux de vente digitaux et les attentes croissantes des clients, les plateformes de e-commerce B2B deviennent le composant essentiel de la pile technologique.

C’est pourquoi Oro s’est associé à Emakina, agence digitale internationale, pour créer un guide sur le e-commerce pour les franchiseurs. Le guide commence par une présentation du secteur de la franchise et de la façon dont la technologie et l’évolution démographique changent le secteur.

Ensuite, le guide aborde le rôle du e-commerce dans la franchise, comment il soutient les différents modèles de franchise et comment les franchises peuvent tirer parti du e-commerce et partage de nombreuses études de cas tout au long du parcours.

Ce guide aidera les décideurs de la franchise et les membres de l’équipe à comprendre comment le secteur évolue et quelles sont les options disponibles pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Par Laurent DESPREZ, Executive Vice President GM Europe Oro, Inc « Certains pensent que les logiciels de e-commerce sont conçus pour les entreprises B2B et ne conviennent pas aux entreprises de franchise, qui sont beaucoup plus complexes. En effet, les réseaux de franchise sont uniques, car ils reposent sur de nombreuses relations interconnectées, de nombreux niveaux de responsabilité et de nombreux canaux de communication. Heureusement, les progrès de la technologie digitale, y compris la technologie du e-commerce, permettent aux franchisés de développer leurs réseaux interconnectés, de développer les relations au sein de ces réseaux et d’améliorer l’expérience client, souvent répartis dans différentes zones géographiques et au-delà des frontières. »

Le guide est téléchargeable ici