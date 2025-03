Dans le cadre du Mobile World Congress de Barcelone, Orange annonce un partenariat avec Red Hat pour accélérer la transformation de ses réseaux internationaux. L’accord vise à fournir un nouveau socle cloud natif pour les télécommunications, qui doit permettre d’unifier les fonctions de réseau conteneurisées et virtuel avec Red Hat OpenShift et d’automatiser les déploiements avec Red Hat Red Hat Ansible Automation Platform.

Pour Orange, cette collaboration marque une nouvelle étape de sa stratégie de « softwarisation » reposant sur la virtualisation des fonctions du réseau. Depuis 8 ans, l’opérateur a virtualisé plus de 30 fonctions venant de 12 fournisseurs différents et incluant le SD-WAN, la voix, le CDN ou encore l’itinérance. Ces fonctions seront reprises et complétées par d’autres sur la nouvelle infrastructure.

Orange a déjà déployé la nouvelle plateforme sur 6 nouveaux points de présence (PoPs) et vise à atteindre 75 points de présence dans le monde d’ici deux ans. Les technologies employées ont permis à l’opérateur d’être plus agile en tant que fournisseur et de répondre plus rapidement aux besoins des clients. Il met notamment en avant des délais de déploiement pour un service divisés par quatre grâce à l’automatisation.

« Nous sommes très satisfaits des premiers déploiements de cette nouvelle technologie », commente dans un communiqué Jean Louis Le Roux, vice-président exécutif, Réseaux internationaux chez Orange. « Nous sommes prêts à l’étendre à l’ensemble de nos réseaux au monde et héberger des services de télécommunications avancés, tels que SD-WAN, IoT, Voix ou cœur de réseau mobile (mobile core) à moins de 10 ms de tout client. »