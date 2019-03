Oracle a lancé un vaste plan de licenciements qui pourrait toucher à terme jusqu’à 10% de ses collaborateurs, soit environ 14.000 salariés dans le monde révèle The Register. Une première vague de départs concernerait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Selon nos confrères, 250 employés du siège à Redwood City ainsi qu’une centaine de collaborateurs du site de Santa Clara ont été officiellement informés de leur départ en mai prochain. Des documents concernant ces départs ont été déposés par l’éditeur auprès du département de l’emploi de Californie. « Les établissements de Redwood City ne ferment pas dans le cadre de cette réduction des effectifs », indique un de ces documents. « Au contraire, Oracle réévalue ses priorités en matière de produits et ses compétences, et pour ces raisons, il a décidé de licencier certains employés de l’activité développement de produits. Nous prévoyons que ces licenciements seront définitifs. »

Selon le site de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), une cinquantaine de personnes au Mexique, cinquante dans le New Hampshire, cent en Inde et un nombre non précisé de salariés dans certaines autres régions du monde ont été remerciés.

Les suppressions de postes touchent notamment les développeurs d’applications, les data scientists, les analystes commerciaux, les concepteurs graphiques, les responsables informatiques, les analystes de marché, les professionnels de la communication, les chefs de produit, les analystes d’assurance qualité, les développeurs de logiciels, les administrateurs système, les concepteurs Web et autres.

« Au fur et à mesure de la croissance de notre activité cloud, nous équilibrerons en permanence nos ressources et restructurerons notre groupe de développement afin de nous assurer que nous avons le personnel adéquat pour fournir les meilleurs produits cloud à nos clients du monde entier », a déclaré une porte-parole d’Oracle dans un communiqué transmis à The Register, ajoutant que les licenciements intervenus s’alignaient sur la vision de Larry Ellison concernant l’entreprise. Les pays touchés ne sont pas précisés.

La dernière grande vague de départs chez Oracle a eu lieu en 2017 et frappait les équipes Solaris et Sparc.