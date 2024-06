La dernière version de la suite bureautique open-source comprend plus de 30 nouvelles fonctionnalités et 432 corrections de bogues.

Les développeurs d’ONLYOFFICE Docs ont publié la version 8.1 des éditeurs en ligne avec de nombreuses nouveautés : notamment un éditeur PDF amélioré, une sécurité et une collaboration renforcées dans les feuilles de calcul, un support amélioré pour RTL, masque de diapositives et le panneau d’animation dans les présentations, des éléments d’interface redessinés, et d’autres encore.

Éditeur PDF complet

Le format PDF est un format de fichier extrêmement populaire dans le flux de travail des entreprises. Tout le monde a besoin d’ouvrir divers documents au format PDF, de remplir des accords et des contrats avec des partenaires et des collègues.

Dans ce contexte, l’équipe d’ONLYOFFICE présente la version améliorée de son éditeur PDF natif. Il prend en charge l’édition de texte, le travail avec les pages (ajout, rotation, suppression) et l’insertion de divers objets tels que des tableaux, des formes, des images, etc. En passant d’un mode à l’autre, les utilisateurs peuvent soit éditer un fichier PDF, soit le visualiser et l’annoter.

De plus, à partir de la version 8.1, ONLYOFFICE passe aux formulaires PDF pour faciliter le processus de création de formulaires pour les utilisateurs.

Couleur de la page dans l’éditeur de documents texte

La dernière version offre la possibilité d’appliquer la couleur d’arrière-plan requise pour les pages et l’option de format de numérotation des pages. En outre, les utilisateurs peuvent basculer en toute transparence entre les modes Édition, révision et lecture en un seul clic. Ce qui est important, c’est que cela fonctionne individuellement pour chaque utilisateur et n’affecte pas les autres co-auteurs.

Sécurité et collaboration renforcées dans le tableur

ONLYOFFICE Docs 8.1 apporte de nombreuses améliorations aux feuilles de calcul. Il est possible de restreindre l’affichage des cellules dans la plage protégée pour protéger les données importantes. La collaboration devient plus confortable grâce à la mise en évidence des cellules modifiées dans l’historique des versions. De plus, les développeurs ont ajouté les fonctions GETPIVOTDATA et IMPORTRANGE, des conseils pour l’insertion de fonctions personnalisées et la possibilité de copier ou de déplacer des feuilles entre les classeurs d’un même navigateur.

Masque de diapositives dans les présentations

L’éditeur de présentation intègre la fonction « Masque de diapositives » qui permet d’appliquer rapidement la même mise en page à plusieurs diapositives. D’autres nouveautés pour les diapositives incluent un panneau d’animation pour afficher les effets appliqués sur la ligne de temps, ainsi qu’un panneau de diapositive de droite plus convivial avec les paramètres étendus.

RTL et localisation

ONLYOFFICE améliore constamment la localisation des éditeurs afin de rendre la suite accessible à tous les utilisateurs, partout dans le monde.

L’amélioration de la prise en charge RTL est l’une des orientations les plus importantes. Avec cette nouvelle version, l’ordre des mots et l’alignement correct pour les différents types de texte figurent parmi les améliorations apportées à la prise en charge de RTL.

En outre, la version 8.1 apporte la prise en charge de plusieurs nouvelles langues dans l’éditeur de feuilles de calcul, notamment le bengali et le cinghalais.

Amélioration de l’utilisabilité

Pour rendre l’expérience utilisateur plus confortable, les développeurs ont redessiné et mis à jour certains éléments de l’interface, notamment les boutons Copier le style, Effacer le style, Sélectionner tout et Remplacer, en ajoutant la possibilité de régler la présence des boutons fonctionnels dans l’en-tête, et en facilitant le travail de mise en forme des paragraphes.

Bibliothèque de modèles étendue

Outre les formulaires, la bibliothèque d’ONLYOFFICE contient désormais des modèles de documents texte, de feuilles de calcul et de présentations. Tous ces modèles sont entièrement gratuits et disponibles dans plusieurs langues. De plus, les utilisateurs sont invités à suggérer leurs propres modèles à inclure dans la bibliothèque.

Applications de bureau mises à jour

ONLYOFFICE Desktop Editors — une application gratuite pour travailler avec des fichiers localement sur Windows, Linux et macOS — est également mise à jour à la version 8.1. En plus des améliorations apportées à la version en ligne, l’application bénéficie d’un lecteur actualisé pour les fichiers vidéo et audio et de la possibilité de masquer la section « Connecter au cloud ».