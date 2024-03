L’éditeur OneTrust annonce la nomination de Vanessa Cugniere au poste de ‘Country Manager’ de sa filiale française.

Forte de 25 ans d’expérience, Vanessa Cugniere était auparavant directrice générale de Qualtrics France. Avant cela, elle a passé plus de sept années chez Salesforce. Précédemment, elle a travaillé pour Palo Alto Networks et AT&T.

A son nouveau poste, elle a pour mission d’« aider les entreprises à exploiter le potentiel de leurs données, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée et de conformité ». Elle rendra compte à Jose Yáñez, vice president of international growth markets chez OneTrust.

Jose Yáñez remarque dans un communiqué que « des facteurs tels que la confidentialité des données, l’accélération de l’IA et la digitalisation continue, parallèlement à un paysage de conformité de plus en plus complexe, ont accéléré la transformation des organisations, dans tous les secteurs d’activité. Cela signifie que les entreprises sont confrontées à des défis importants pour améliorer les processus de confidentialité, collecter et contrôler de manière responsable les données des clients, orchestrer les fonctions d’éthique et de conformité et gérer les risques liés aux tiers, entre autres ».