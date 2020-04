Okta va réduire fortement le coût de ses certifications commerciales et techniques afin de permettre aux fournisseurs de solutions de les obtenir plus facilement. C’est ce qu’a indiqué à CRN, le vice-président en charge des partenariats mondiaux du spécialiste de la gestion des accès et des identités, Patrick McCue.

Selon la nouvelle grille de tarifs du programme Okta Partner Connect, les prix des formations techniques, actuellement compris entre 2.500 et 4.000 dollars, seront supprimés pour les partenaires Premier et Elite. Les partenaires Select et Associate auront quant à eux accès à l’ensemble des formations en s’acquittant de 1.500 dollars par étudiant.

« En formant davantage de personnes, en accréditant davantage de personnes et en certifiant davantage de personnes, nous aurons plus de succès sur le terrain, ce qui nous permettra de nous développer plus rapidement », a expliqué Patrick McCue à nos confrères.

Environ 25% des 2.000 partenaires mondiaux d’Okta appartiennent aux aux niveaux supérieurs Premier et Elite, tandis que les 75% restants se situent aux niveaux inférieurs Select et Associate a expliqué le responsable channel. Avec ces nouvelles initiatives, il espère doubler le nombre de fournisseurs de solutions accrédités et de techniciens certifiés.

La formation subit également un toilettage. Jusqu’à présent elle adoptait une approche universelle étalée sur 8 à 12 heures. Désormais, elle se divise en trois parcours en fonction du rôle de la personne dans l’organisation du fournisseur de solutions. Le parcours Fondamental d’une durée de moins de deux heures est destiné aux cadres et aux directeurs des ventes. Il fournit une vue d’ensemble des produits et du rôle d’Okta sur le marché. Le parcours Application, d’une durée de quatre heures, s’adresse aux commerciaux. Il aborde le positionnement des produits de la société auprès des clients, indique comment surmonter les objections les plus courantes et détaille des cas d’utilisation typiques. Enfin, le parcours Compétence est destiné aux ingénieurs solutions. Il leur explique en six heures comment passer commande, configurer, bâtir et faire la démonstration des produits Okta. Pour Patrick McCue, ce nouveau programme permettra dès cette année d’impliquer davantage les partenaires dans le cycle de vente et le processus de mise en œuvre, ce dernier avec ou sans le soutien d’Okta.

Autre changement qui intéressera le chanel : les fournisseurs de solutions sont désormais éligibles à des remises allant jusqu’à 55%, certaines activités telles que la réalisation d’une démonstration débloquant une remise supplémentaire de 5%.

« Notre objectif principal consiste à amener vraiment les partenaires à assumer une grande partie du travail, tant dans le cycle de vente que dans la mise en œuvre elle-même », a tenu à préciser à CRN le responsable channel. « Cette formation est donc quelque chose de très important pour nous. »