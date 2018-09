Le broker de cloud Bitglass a mené une grande enquête auprès de 20.000 entreprises en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni afin de connaître le taux d’adoption et de déploiement du cloud en Europe. Il en ressort que cette adoption est bien plus rapide dans la région et qu’elle dépasse celle du reste du monde puisque 84% entreprises de la zone migrent vers des applications telles qu’Office 365, AWS ou encore G Suite pour bénéficier des économies que permettent le cloud public.

Cette enquête démontre qu’avec 65% d’entreprises utilisatrices, Office 365 est de loin l’application cloud la plus répandue sur le Vieux Continent. Cela représente une hausse de 51% depuis une précédente étude mené par Bitglass en 2016. Dans le domaine des finances et de la santé, l’utilisation de la suite de Microsoft a presque doublé depuis 2016. Malgré une plus forte présence en France (30%) et en Espagne (40%), G Suite doit se contenter de 19% de part de marché dans la région.

Côté IaaS, AWS a séduit 21,8% des entreprise européennes, contre seulement 8% dans le reste du monde.

L’étude indique également que de nombreuses organisations de la zone EMEA ne disposent même pas des outils de sécurité les plus élémentaires. Ainsi, à peine 47 % des organisations analysées utilisent un outil de Single Sign-on (SSO). Ces derniers sont plus largement répandus dans les domaines de l’éducation (64 %), la biotechnologie (54 %), la santé (53,7 %) et la finance (53,5 %).

« Les résultats de cette enquête renforcent ce que nous avions constaté dans notre étude de 2016 : les entreprises de l’EMEA adoptent les applications de productivité dans le Cloud mais ne disposent toujours pas des outils de sécurité nécessaires pour protéger les données », commente dans un communiqué Rich Campagna, directeur du marketing de Bitglass. « Dans les environnements de cloud-first, la sécurité doit évoluer pour protéger les données sur beaucoup plus de terminaux et dans beaucoup plus d’applications. »