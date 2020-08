Selon Bloomberg, qui s’appuie sur des sources proches du dossier, Nvidia serait en pourparlers avec SoftBank pour acquérir ARM. Selon ces sources le fabricant de puces américain est seul en lice. Les deux parties souhaiteraient parvenir à un accord dans les prochaines semaines. En l’absence d’accord, SoftBank pourrait approcher d’autres prétendants éventuels ont ajouté ces sources.

Rappelons que des discussions concernant la vente du concepteur de puces britannique avaient été engagées récemment avec Apple sans toutefois aboutir. La firme de Cupertino, qui intègre désormais des puces ARM dans ses Mac, ne semblait pas trop intéressée.

Un accord avec Nvidia, qui est un client d’ARM, déclencherait probablement un examen réglementaire ainsi qu’une vague d’oppositions de la part d’autres utilisateurs de la technologie du Britannique. Ils pourraient ainsi exiger que le nouveau propriétaire leur offre un accès égal à l’ensemble des technologies ARM. Ce sont d’ailleurs de telles préoccupations qui ont conduit SoftBank, une entreprise neutre, à acquérir – pour 32 milliards de dollars – ARM en 2016.

Vu ce prix élevé, en cas d’accord il pourrait s’agir de la plus grosse transaction réalisée dans l’industrie des semi-conducteurs, un secteur qui poursuit sa consolidation. Dans le cas contraire, ARM pourrait entrer en bourse, une option déjà envisagée par le patron de SoftBank, Masayoshi Son qui cherche à rembourser la dette du conglomérat japonais. Ce dernier a déjà cédé une partie de sa participation dans le géant chinois de l’internet Alibaba Group. Il a fait de même avec une partie de ses actifs dans l’opérateur T-Mobile US.

ARM prend de plus en plus de valeur à mesure que son architecture entre dans les voitures intelligentes, les datacenters et les équipements de réseau. Selon Bloomberg la société pourrait valoir 44 milliards de dollars si elle entre en bourse l’année prochaine, une valorisation qui pourrait atteindre 68 milliards de dollars d’ici 2025 selon New Street Research.

Nvidia, basé à Santa Clara a vu ses actions gagner 1,4% dans les échanges à la bourse de New York jeudi, donnant à la société une valorisation d’environ 261 milliards de dollars. Le titre a plus que doublé au cours de la dernière année.