Nutanix lance à son tour un programme d’aides pour soutenir ses partenaires pendant la pandémie de coronavirus. Le programme se déploie en deux axes : le NFSAP (Nutanix Special Financial Assistance Program) ainsi que des options de financement améliorées pour les clients via Nutanix Financial Solutions (NFS). Entrant en vigueur immédiatement, le programme se prolonge jusqu’au 31 mai.

« Nous reconnaissons l’immense pression que les entreprises subissent aujourd’hui et nous sommes heureux d’être en mesure d’offrir un soutien immédiat à nos partenaires en atténuant les problèmes de trésorerie et en augmentant la flexibilité du financement », commente dans un communiqué Chris Kaddaras, vice-président exécutif, Worldwide Sales. « Notre engagement envers nos partenaires n’a jamais été aussi fort. Nous continuerons d’évaluer les besoins de notre communauté pour nous assurer que nos partenaires et clients disposent des ressources dont ils ont besoin pour réussir dans l’environnement actuel. »

Le NSFAP vise à fournir aux revendeurs la flexibilité financière nécessaire pour soutenir leurs entreprises et leurs clients, en fonction des besoins particuliers de chaque partenaire. Pour bénéficier du NFSAP, les revendeurs doivent d’adresser aux distributeurs agréés Nutanix. Ils peuvent ainsi profiter de conditions de paiement prolongées, sans frais supplémentaires. Ils doivent toutefois étendre ces conditions de paiement étendues à leurs clients afin de leur offrir « une plus grande flexibilité financière », insiste le communiqué.

Les clients peuvent également tirer parti de solutions de financement améliorées par le biais de Nutanix Financial Solutions. Sont notamment proposés le paiement différé de 180 jours, des plans de paiement personnalisables, l’échange d’espèces des actifs existants, etc.

Par ailleurs, le spécialiste de l’hyperconvergence propose jusqu’au 31 juillet aux partenaires des examens de certification gratuits ainsi que des cours et ressources, eux aussi gratuits, disponibles sur le portail partenaires et par le biais de programmes d’activation virtuelle sur le terrain.

Les revendeurs bénéficient par ailleurs d’incitations spéciales lorsque leurs clients choisissent l’offre Nutanix FastTrack pour VDI pour le déploiement du télétravail, précise le communiqué sans entrer dans les détails.