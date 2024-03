Comme annoncé le mois dernier, IBM procède à des licenciements pour faire « 3 milliards de dollars d’économies annuelles d’ici la fin de 2024 ». Big Blue mise avant tout sur les départs volontaires.

Les effectifs en Europe – particulièrement en Europe de l’Est – sont ciblés. Les départements concernés sont les suivants : Enterprise Operations & Support (EO&S) et Q2C, Finance & Operations (y compris Procurement, CIO, HR, Marketing & Comms et Global Real Estate).

La Slovaquie sera le pays le plus touché selon une source interrogée par The Register : un tiers des réductions d’effectifs d’IBM en Europe vont avoir lieu sur le site de Bratislava. Le centre de Hongrie qui soutient EO&S/Q2C, ainsi que la fonction financière en Bulgarie, vont également être impactés.

Dans la langue de bois habituelle, IBM déclare que ce « rééquilibrage est motivé par des augmentations de la productivité et notre effort continu pour aligner notre main-d’œuvre avec les compétences les plus demandées par nos clients, en particulier dans des domaines tels que l’IA et le cloud hybride » (…) « Les économies réalisées serviront à libérer de l’argent pour investir dans les compétences techniques et industrielles. »

IBM a annoncé une croissance de 4% de son chiffre d’affaires, à 17,4 milliards de dollars, au quatrième trimestre de 2023. Son bénéfice d’exploitation est de 3,75 milliards de dollars.