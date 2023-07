Le patron du channel mondial de Cisco, Oliver Tuszik, prend la tête de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) du géant américain des réseaux. Il se réinstalle en Allemagne où il a déjà occupé le poste de directeur général pendant cinq ans – jusqu’en 2018 – et remplace Wendy Mars qui prend sa retraite à partir du 1er août 2023. Il continuera de reporter au directeur de la clientèle et des partenaires de Cisco, Jeff Sharritts.

D’après les informations de CRN, Cisco n’a pas encore nommé de nouveau responsable mondial de la distribution.

A son nouveau poste, Oliver Tuszik restera proche des partenaires puisque Cisco réalise environ 90% de son chiffre d’affaires par l’intermédiaire du réseau de distribution.

Oliver Tuszik a rejoint Cisco en 2013, après avoir passé près de 10 ans chez Computacenter en Allemagne, dont cinq ans en tant que PDG. Auparavant, il travaillait chez General Electric.