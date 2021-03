Après avoir embarqué à son bord le spécialiste de la sécurité informatique Hervé Troalic, la société de service française Niji ouvre un nouveau département spécialisé en cybersécurité.

Dans la foulée, elle annonce le recrutement d’un équipage d’une vingtaine de consultant.e.s cybersécurité et pentesters (testeurs et testeuses d’intrusion) sur tous les sites français de Niji, à savoir Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Lille et Bordeaux.

Dans un communiqué, Niji précise quelques-uns des nouveaux services proposés : audits d’organisation et d’architecture, audit interne pour obtenir la norme ISO 27001, recherche de vulnérabilités, gestion de crise, mise en situation, réponse à incident. Plus généralement, le département accompagnera les entreprises en matière de gouvernance, de prévention, de gestion des risques, de certifications et de qualifications.