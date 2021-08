Cabinet de conseil d’environ deux cents personnes spécialisé dans le décisionnel, Next Decision a à cœur de fidéliser ses salariés. Parmi les leviers à sa disposition, l’entreprise mise notamment sur leur participation au capital. Après une première opération il y a quatre ans portant sur 10% du capital qui lui avait permis d’associer une douzaine de salariés, l’entreprise vient de récidiver en portant à 20% la part du capital détenue par ses collaborateurs.

Au passage, l’entreprise a considérablement assoupli ses critères d’éligibilité puisqu’une cinquantaine d’entre eux sont désormais présents au capital. Et Next Decision n’entend pas en rester là puisqu’il est déjà question d’une prochaine opération d’ici à quatre ans qui doit permettre d’associer un plus grand nombre de collaborateurs sur une plus grande part du capital. « En permettant de fidéliser nos salariés, cette ouverture du capital est un bon moyen d’assurer notre croissance et notre pérennité à long terme », souligne son président co-fondateur, Olivier Marquis.

Cette démarche d’association des salariés s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale d’entreprise elle-même fort étoffée qui se déploie sur différents axes : bien-être au travail, juste rémunération, actions caritatives, etc. Une politique qui semble en tout cas porter ses fruits. Olivier Marquis est très fier de raconter que depuis la création de la société en 2010, seuls six collaborateurs ont quitté la société, dont trois… ont fini par revenir.

De fait, la croissance est bien au rendez-vous. Si elle a plafonné à 9% en 2020, crise sanitaire oblige, elle atteignait en moyenne 25% les années précédentes et a culminé à 35% sur les six premiers mois de l’année. L’expression d’un effet rattrapage, selon Olivier Marquis. Un effet qui se manifeste également dans l’évolution de l’effectif, qui a progressé de 30% en l’espace de 15 mois. Si la tendance se confirme, l’entreprise devrait approcher les 25 M€ de chiffre d’affaires (contre 19,2 M€ l’année passée) pour un résultat opérationnel supérieur à 10%.

Cette croissance enregistrée sur l’exercice en cours a notamment été portée par la très forte dynamique enregistrée à Lyon, où Next Decision a ouvert sa neuvième agence l’année dernière. Démarrée avec trois personnes, l’agence a vu son effectif grossir continuellement jusqu’à atteindre quinze personnes actuellement. « Au rythme où ça va, ils devraient être 25 à 30 dans un an », prédit Olivier Marquis, qui envisage d’ores et déjà d’ouvrir une dixième agence à très court terme, vraisemblablement dans le Nord de la France ou/et en Belgique.

Société de conseil et d’expertise pure player de la donnée Next Decision adresse une clientèle de PME et de grands comptes avec un large catalogue de partenaires – une trentaine – dont les principaux sont SAP, Qlik, IBM, Microsoft et MyReport. La société réalise les trois quarts de son activité en prestations de service et pour le quart restant en négoce. Elle revendique près de 500 clients facturés en 2020.