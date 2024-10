L’intégrateur parisien spécialisé en cybersécurité Newlode lance une nouvelle offre de SOC IA dédié. Partenaire de Palo Alto Networks, Newlode a choisi de s’appuyer sur sa plateforme Cortex XSIAM alimentée par l’intelligence artificielle. Lancée il y a deux ans, cette dernière est réputée pour sa capacité à consolider les outils (XDR, SOAR, ASM, SIEM) et données du SOC, permettant de simplifier les opérations et d’automatiser la gestion de la sécurité pour une plus grande réactivité face aux menaces.

« Avec l’augmentation constante des menaces et la pénurie de compétences que connaît notre marché, il est essentiel de focaliser l’Humain sur des problématiques complexes que la technologie ne peut pas résoudre seule. Par voie de conséquence, l’IA devient la réponse évidente pour réduire le volume d’alertes sur tous les aspects automatisables, que l’on parle du triage des incidents ou de la création simplifiée de playbooks, par exemple », souligne dans un communiqué Julien Tarnowski, Chief Revenue Officer chez Newlode.

Entreprise d’une cinquantaine de salariés, Newlode a été rachetée fin 2023 par le cabinet de conseil en cybersécurité Squad, qui compte 850 collaborateurs. Le nouveau service bénéficie des synergies de cette fusion puisque les équipes techniques de Newlode vont pouvoir s’appuyer sur les analystes SOC du groupe Squad et Squad de l’expertise de Newlode sur les technologies Palo Alto Network.

L’offre de SOC IA sera présentée cette semaine lors des Assises de la Cybersécurité à Monaco dans le cadre du Techlab by Newlode, auquel se joindront des experts de Palo Alto Network.