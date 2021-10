Le fournisseur de solutions de stockage a clôturé hier à Lille son premier tour de France partenaires depuis le déclenchement de la crise Covid. Outre Lille, ce tour de France de cinq semaines baptisé Partner Academy l’a emmené à Nantes, Strasbourg, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence et Paris. « Avec près de 300 participants cumulés, l’événement a été un vrai succès, se félicite Franck Risbec, directeur des ventes partenaires Europe du Sud de Netapp. Les gens étaient contents de nous revoir. Nous avons eu très peu de no show [personnes inscrites qui ne sont pas venues] ».

Pour ce retour sur le terrain, Netapp a notamment choisi de présenter à ses partenaires des cas d’usage autour de ses nouveaux portefeuilles de services hérité de ses derniers rachats. Parmi ceux-ci, celui en juin dernier de la startup française DataMechanics, dont la technologie de gestion de la persistance des conteneurs et des bulles de données est venue renforcer son outil Spot, lequel permet d’aller chercher dans le Cloud les instances les moins chères et les plus disponibles possible. Le rachat de CloudCheckr, annoncé début octobre, s’inscrit dans le même registre de gestion de la persistance des instances cloud.

Netapp a également consacré une présentation à sa stratégie cloud hybride et a animé deux ateliers l’un technique et l’autre commercial. Le premier portait sur la sécurisation des environnements Netapp et était articulé notamment autour de démonstrations sur les nouveautés sécurité d’ONTAP. Le second portait sur la nécessité pour les partenaires de diversifier leurs interlocuteurs, en s’ouvrant notamment aux métiers, que Netapp considère de plus en plus moteurs dans les décisions d’investissement.

Son nouveau programme partenaires, annoncé en mai dernier, a bien-entendu fait l’objet d’un focus particulier pour présenter les différentes spécialisations introduites à cette occasion.

Enfin, le fournisseur a détaillé son programme keystone, qui permet aux partenaires de mettre à disposition des clients des instances sur des machines Netapp, facturées au prorata de la volumétrie utilisée, et sur lesquelles il peuvent graffer leurs propres services. La nouveauté de ce programme : il est désormais possible d’instancier plusieurs clients (en multitenant) sur une seule machine. Un programme qui devrait particulièrement séduire les partenaires positionnés sur le marché PME.

Dans la continuité de ce tour de France, les partenaires sont invités à suivre sa conférence (virtuelle) mondiale Insight qui s’ouvrira le 21 octobre prochain.