Au second trimestre, NetApp a pris la tête du marché du stockage tout flash, évinçant ainsi Dell EMC nous apprend CRN qui s’appuie sur un rapport IDC/Wells Fargo Securities. Une performance imputable au succès de la série AFF A, notamment à l’AFF A800 dont les ventes ont grimpé de 150% en un an. Au cours du trimestre, la firme de Sunnyvale a vendu pour 556,1 millions de dollars de baies de stockage tout flash. C’est 67,6% de plus que les 331,7 millions de dollars enregistré un an auparavant. C’est aussi la plus forte hausse du top 7 des fournisseurs, si l’on excepte Huawei, dont le chiffre d’affaires a bondi de 400% en un an.

« Nous essayons d’intéresser les clients avec nos innovations. Nous avons atteint le rythme de nouveaux lancements tous les six mois », a expliqué à nos confrères Octavian Tanase, vice-président en charge d’OnTap et des logiciels chez NetApp. Il a expliqué que le succès actuel n’était pas dû exclusivement aux investissements dans le stockage flash mais aussi au fait que la société enregistre la plus forte croissance parmi les cinq premiers fournisseurs de SAN. « Nous constatons que nous sommes présents partout où des données sont créées », a-t-il ajouté. Interrogé sur la baisse d’activité de SolidFire – dont le chiffre d’affaires a reculé de 17% – il a affirmé que c’était dû au lancement l’an dernier du système hyperconvergé HCI, basé sur la même technologie.

La société devrait faire de nouvelles annonces à l’occasion de la conférence NetApp Insight qui se déroulera le mois prochain à Las Vegas. Il y sera notamment question du nouveau partenariat avec Lenovo mais aussi de l’introduction dans les serveurs de processeurs Optane. La firme s’apprête également à lancer officiellement l’offre MAX Data (NetApp Memory Accelerated Data), issue de l’acquisition de PlexiStor.

Interrogé par nos confrères sur le succès de son concurrent, Sam Grocott, le vice-président en charge du marketing de Dell EMC, a affirmé dans un email que son entreprise constatait que la croissance de son offre flash se poursuivait. « L’avance de Dell EMC sur l’ensemble du marché du stockage externe est le double de celle de NetApp. Nous avons confiance dans notre gamme All-Flash dans son ensemble, surtout depuis que nous avons lancé PowerMax, la baie tout flash phare avec de la NVMe qui fonctionne correctement de bout en bout », a-t-il ajouté.