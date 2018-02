L’arrivée des Cloud Publics et notamment AZURE rebat les cartes de l’hébergement. Le contre argument traditionnel des risques liés à la localisation des données hors de France est même aujourd’hui battu en brêche par l’annonce de l’ouverture prochaine de DataCenter AZURE en France.

L’arrivée et l’essor d’AZURE et des offres « x365 » est perçue comme une évolution stratégique remettant en cause tout l’écosystème MSP..

Chez Crayon, nous y voyons une fantastique opportunité de croissance.

La vraie valeur du MSP réside dans son portefeuille de services. La gestion technique de « serveurs » est un métier à part qui réclame des ressources capitalistiques conséquentes (foncier pour abriter les machines, achat des serveurs, énergie…) et qui est finalement assez éloigné d’une mission d’accompagnement informatique. Pour la plupart des projets, utiliser un Cloud Public est le meilleur moyen de se soustraire aux contingences de production avec un fort SLA.

Les Cloud Publics, et notamment AZURE, disposent de briques de services quasi illimitées pour construire vos offres. En combinant ces briques, vous pouvez facilement répondre aux attentes de vos clients.Votre intelligence réside dans l’interconnexion de ses briques.

La flexibilité de la tarification des ressources Cloud allège vos besoins de financement. Le système de facturation « on demand » vous abstrait des contingences économiques liées à l’amortissement de vos propres DataCenter.

Les contrats CSP Microsoft (Cloud Solution Provider) sont rémunérateurs. Microsoft et Crayon vous proposent des programmes d’incentive très intéressants qui vous permettent de faire baisser in fine le coût de vos consommations, augmentant votre marge par le même effet.

Il est donc temps de considérer le Cloud Public comme un atout et non comme une menace. Crayon, premier partenaire Cloud et Services Microsoft est à votre disposition pour aller plus loin et gérer, avec vous, cette transition que beaucoup jugent inéluctable.

