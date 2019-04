Morphisec, le leader de l’approche Moving Target Defense, annonce une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 1 500 %.

« Notre croissance s’est accélérée au cours de l’année écoulée avec la demande croissante des sociétés qui souhaitent utiliser la solution Moving Target Defense de Morphisec pour se protéger des attaques avancées qui échappent aux technologies de protection traditionnelle », a déclaré Ronen Yehoshua, Président directeur général de Morphisec. « Nous sommes ravis de donner un aperçu de l’impact positif de notre offre sur nos résultats financiers. »

La croissance de Morphisec a également été alimentée par son écosystème mondial de partenaires techniques. La société a annoncé des accords avec le Département de la sécurité intérieure des États-Unis, RSA Security et SECOM Singapour en 2018. Enfin, la société a récemment recruté l’ancien Development Director de RSA Security, Andrew Homer, au poste de vice-président Business Development pour signer de nouveaux partenariats dans les prochains mois.