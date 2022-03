Le spécialiste des communications unifiées Mitel a récompensé son réseau de partenaires internationaux pour leur réussite en 2021. Les « Global Partners Awards » ont été décernés à l’occasion de l’événement Mitel Next 2022 organisé en ligne du 1er au 3 mars. « Les lauréats ont été récompensés pour leur capacité à appréhender les besoins de leurs clients et à fournir des solutions innovantes et personnalisées pour moderniser leur expérience des communications unifiées, leur procurant ainsi les outils pour prospérer dans un monde en mutation », explique le fournisseur dans un communiqué.

Les lauréats sont :

Partenaire de l’année en matière de collaboration Hub One France Partenaire SWA (assurance logicielle) de l’année SPIE France Partenaire Cloud de l’année Webb Bros Australie Partenaire de l’année pour les centres de contact btc.Jost AG Suisse Partenaire distribution de l’année BusinessCom Belgique Partenaire de l’année dans le domaine de la santé Ostertag DeTeWe GmbH Allemagne Partenaire de l’année dans le domaine de l’hôtellerie the-company.de GmbH & Co GK Allemagne Partenaire de l’année pour l’innovation Tie Networks Australie Partenaire de l’année dans le secteur public MEAD Informatica Italie Partenaire fournisseur de services de l’année Telia Company Suède Partenaire PME de l’année Reach Digital Telecoms Royaume-Uni

« Nous sommes ravis de saluer le travail remarquable de nos partenaires qui se surpassent pour aider les entreprises clientes de Mitel à moderniser, étendre ou opérer la transition de leur environnement de communication vers cette ère de l’après », a déclaré Daren Finney, vice-président senior en charge des canaux de distribution, Mitel. « Face à l’essor du marché des communications unifiées, notre engagement demeure le même : continuer à travailler en étroite collaboration avec notre vaste communauté de partenaires pour leur permettre de s’appuyer sur leurs points forts et d’apporter de la valeur, de la confiance, leurs connaissances et expérience aux clients finaux. »