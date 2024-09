Microsoft lance une licence de la suite Office pour les entreprises, sans obligation d’abonnement ou de connexion internet. La suite Microsoft Office Long Term Servicing Channel (LTSC) 2024 inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote et Access. Elle bénéficie de cinq ans de support technique. Seules des mises à jour de sécurité sont mises à disposition, pas de mises à jour de fonctionnalités.

« Certaines machines ne doivent jamais être connectées à Internet, d’autres doivent rester inchangées pendant des années », déclare Microsoft, dans un communiqué. « Nous annonçons donc la disponibilité générale d’une version perpétuelle d’Office pour les entreprises et instances gouvernementales dans ce cas ». « Office LTSC 2024 bénéficie des nouvelles fonctionnalités ajoutées à Microsoft 365 Apps pour entreprise au cours des trois dernières années : des graphiques dynamiques et plus d’une douzaine de fonctions de texte et de tableau dans Excel, des options améliorées de recherche et de création de réunions dans Outlook, ainsi que des améliorations des performances, de la sécurité et de l’accessibilité ».

Ce type de licences est disponible via des accords de licence en volume.