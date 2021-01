Désormais, les licences logicielles perpétuelles sont disponibles dans le programme Cloud Provider. Les partenaires de facturation directe inscrits, les fournisseurs indirects et les revendeurs indirects pourront donc vendre des licences logicielles commerciales perpétuelles pour un déploiement sur site. Cette faculté ne concerne pas la Software Assurance. « Ce changement éliminera les frictions liées aux transformations numériques de nos clients en leur donnant une plus grande flexibilité en matière de licence. Il facilite également la transition des clients vers le cloud et donne aux partenaires la flexibilité nécessaire pour les environnements cloud hybrides des clients », explique le directeur général, Expériences et programmes numériques partenaires, de Microsoft, Dan Tuax, sur le blog destiné aux partenaires. « Dans le cadre de notre engagement continu en faveur de notre croissance et de notre rentabilité mutuelles, nous soutenons les transformations numériques de nos clients communs grâce à une expérience d’achat cohérente et simplifiée, qui offre une plus grande flexibilité quant à la manière et à l’endroit où les clients peuvent acheter », poursuit-il.

Rappelons qu’à partir de janvier 2022, les clients qui bénéficient du programme Microsoft Open License ne pourront plus acheter ou renouveler de nouvelles licences logicielles ou des services en ligne via ce dernier mais devront passer par des partenaires du programme CSP. Il en va de même pour les clients du secteur public, de l’enseignement et les organisations sans but lucratif qui pourront par ailleurs accéder aux partenaires du programme CSP des le mois de juillet.