Microsoft a annoncé cette semaine le rachat de la société américaine Avere Systems, spécialisée dans les appliances de gestion de stockage. Les conditions de l’opération n’ont pas été dévoilées. Crée en 2008 par Ronald Bianchini, le fondateur de la société Spinnaker Networks, revendue en 2003 à Netapp pour 300 millions de dollars après seulement quatre ans d’existence, Avere Systems s’est spécialisé au départ dans l’accélération NAS avant de bifurquer vers le stockage hybride au cours des dernières années.

C’est apparemment surtout cette expertise de gestion du stockage hybride qui intéresse Microsoft. Les appliances d’Avere Networks permettent notamment aux entreprises d’utiliser les ressources de calcul du Cloud sans déplacer leurs données stockées en local. La technologie d’Avere est également disponible sous forme d’appliance virtuelle capable de tourner sous forme d’instance logicielle dans le Cloud ou sur site connectée à des systèmes de stockage physique (fichiers ou objet) ou des services de stockage Cloud du type S3.

Depuis sa création, Avere Systems a cumulé 97 millions de dollars de capital investissement via cinq levées successives, dont la dernière menée par Google. D’où la surprise du marché à l’annonce du rachat par Microsoft.

Microsoft et Avere ont indiqué que la technologie de ce dernier allait être intégrée étroitement à Azure sans plus de précisions. Pour notre confrère LeMagIT, il est probable que Microsoft se serve d’Avere dans le cadre de son offre Azure Stack pour faciliter la migration de données et de workload entre les installations sur site et publique d’Azure.