La firme de Redmond démarre sa nouvelle année fiscale en supprimant 1.500 postes au sein de son activité Azure. En parallèle, elle annonce investir des centaines de millions de dollars pour inciter son écosystème de 400.000 partenaires à livrer des projets d’intelligence artificielle (AI).

A l’occasion de l’événement MCAPS Start for Partners (ex-Inspire), la patronne du channel de Microsoft, Nicole Dezen, a annoncé 150 millions de dollars d’investissement dans le programme d’incitation à l’adoption de l’IA (Azure Innovate) et 90 millions de dollars dans la cybersécurité.

Elle met en avant un nouveau hub, Azure Essentials, avec des conseils et outils pour aider les clients et partenaires à déployer et optimiser leurs projets cloud et IA.

L’éditeur prolonge une remise de 15% sur son offre Azure Migrate and Modernize with Defender for Cloud Attach et sur les projets de migration vers Sentinel.

A la clé également : des incitations pour les partenaires Cloud Solution Provider (CSP) sur les ventes de Microsoft 365 (E3, E5 et Business Premium).

Microsoft se félicite d’avoir d’ores et déjà formé plus de 818.000 personnes sur Azure, Copilot et Fabric en 2023.