Microsoft enjoint ses partenaires à passer sur sa nouvelle API de facturation avant fin septembre s’ils ne veulent pas risquer d’interruption de service.

Le géant numérique rappelle que quatre API seront retirées en septembre : obtenir des éléments de ligne de facture, facturation et rapprochement v2 (bêta), obtenir les éléments facturés de ligne de consommation commerciale et obtenir les éléments non facturés de ligne de consommation commerciale.

La nouvelle API asynchrone pour le rapprochement des factures a été publiée en mars dernier. Elle offre des temps de téléchargement plus rapides et réduit la latence, en particulier pour les gros volumes de données, selon la firme de Redmond. Le processus de migration implique la mise à jour du code pour utiliser les nouvelles API, en suivant la documentation du portail de l’espace partenaires.

L’API asynchrone utilise une clé de valet et des modèles de demande-réponse asynchrones. Elle fournit un jeton de signature d’accès partagé (SAS) que les partenaires peuvent utiliser pour accéder à tous les attributs ou à un sous-ensemble des données de rapprochement de factures, selon Microsoft.

Pour l’instant, cette nouvelle API n’est disponible que pour le cloud public/global Microsoft Graph, pas pour Azure Government, Azure Allemagne ou Azure Chine 21Vianet.

A ce jour, moins de 20% des partenaires ont effectué la migration, d’après Microsoft.