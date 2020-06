Vous ne le saviez peut-être pas mais Microsoft possède 83 boutiques « brick-and-mortar » (en dur) dans plusieurs pays anglo-saxons dont 74 aux Etats-Unis, les autres étant réparties entre le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie. Fermées depuis la fin du mois de mars pour cause de Covid-19, elles ne seront pas rouvertes rapporte CRN. Le personnel sera toutefois conservé et poursuivra ses activités en ligne « tout en créant un vivier de talents aux compétences transférables ».

La décision intervient près de 11 ans après l’ouverture par l’éditeur d’un premier magasin de détail à Scottsdale, en Arizona, en 2009 – le même jour qu’il a lancé Windows 7 – pour mieux rivaliser avec les Apple Store.

« Les magasins physiques ont généré des revenus de vente au détail négligeables pour Microsoft et, au final, tout se déplaçait de plus en plus vers les canaux numériques au cours des dernières années », explique l’analyste Daniel Ives dans une note consultée par nos confrères. « Les magasins Microsoft étaient essentiellement des « magasins vitrines », ce qui était une stratégie intelligente à l’époque, car davantage de consommateurs pouvaient y tester des logiciels, des Xbox, des jeux et jouer avec de nouveaux composants matériels. Cela dit, dans cet environnement de Covid-19, c’était le bon moment pour Redmond de déchirer le pansement et de fermer les magasins stratégiquement parlant, avec une charge financière unique ignorée par Wall Street. » La charge financière – principalement des radiations et des dépréciations d’actifs- est de 450 millions de dollars avant impôts.

Selon le dernier rapport annuel de la société, les consommateurs individuels achètent principalement des produits Microsoft via les points de vente traditionnels, et les entreprises via le réseau des partenaires.

« Nous avons constaté une forte croissance sur Microsoft.com et nos vitrines numériques Xbox et Windows, atteignant jusqu’à 1,2 milliard de clients par mois sur 190 marchés », indique de son côté le vice-président de Microsoft Store David Porter dans un communiqué. « Nous ferons de nos vitrines numériques le meilleur endroit pour apprendre, acheter et recevoir une assistance sur les logiciels et le matériel. »