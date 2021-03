Le géant logiciel de Redmond renouvelle son initiative lancée l’été dernier et propose des cours gratuits de compétences numériques pour les dix emplois les plus demandés, ainsi que des certifications à faible coût, jusqu’à la fin de l’année.

Les 10 fonctions en question sont les suivantes :

Développement de logiciel Représentation commerciale Responsable de projet Administration informatique Responsable du service client Spécialiste du marketing numérique Pro de l’assistance informatique Analyse de données Analyse financière Graphisme

L’entreprise déclare avoir déjà aidé plus de 30 millions de personnes à obtenir des compétences numériques depuis le lancement de son initiative mondiale de formation à la fin juin 2020.

Hier, elle a multiplié les annonces autour de l’apprentissage en ligne et de la facilitation du recrutement : intention de placer 50 000 demandeurs d’emploi via sa plateforme en ligne Microsoft Career Connector au cours des trois prochaines années, lancement d’un projet pilote combinant des cours LinkedIn Learning et des évaluations de compétences, nouvelle application Microsoft Teams Career Coach proposant des conseils personnalisés aux étudiants de l’enseignement supérieur, nouvelles fonctionnalités de profil LinkedIn comprenant une ‘Story’ vidéo pour aider les demandeurs d’emploi à mettre en valeur leurs compétences non techniques auprès des recruteurs et des responsables du recrutement.

Ces initiatives sont destinées à aider les personnes touchées par la pandémie de Covid-19, dixit Microsoft.