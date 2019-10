Après avoir réalisé le mois dernier l’acquisition du spécialiste de la migration vers le cloud Movere, Microsoft annonce le rachat de…Mover, un autre spécialiste de la migration dans le nuage. Les conditions financières de l’opération ne sont pas divulguées.

« Aujourd’hui, nous proposons plusieurs options pour prendre en charge les migrations de fichiers dans le cloud, y compris FastTrack et les offres de partenaires Microsoft de confiance, ainsi que l’outil de migration SharePoint pour la migration de contenu de sites SharePoint locaux et de partages de fichiers vers Microsoft 365. Mover enrichira ces offres avec des outils éprouvés, plus d’options de libre-service au fil du temps », explique Jeff Teper, vice-président en charge d’Office, SharePoint et OneDrivesur le blog de l’éditeur.

Basé à Edmonton au Canada, Mover prend en charge la migration vers OneDrive et SharePoint de plus d’une douzaine de fournisseurs de services cloud – notamment Box, Dropbox, Egnyte et Google Drive -, permettant ainsi un partage transparent de fichiers entre les applications et les services Microsoft 365, y compris les applications Office et Microsoft Team.

L’équipe Mover apporte également à Microsoft son expertise approfondie et sa technologie de migration.

On notera au passage, que la solution Mover, qui permettait jusqu’à présent une migration rapide entre les fournisseurs de services cloud, semble désormais limitée au seul transfert vers un environnement Microsoft. Par ailleurs, la solution pouvait être utilisée comme solution de backup répliquant les données sur plusieurs services de stockage dans le cloud, ce qui n’est plus le cas.

Jeff Teper promet d’en dire plus sur l’intégration de Mover à l’occasion de la conférence Ignite qui se déroulera du 4 au 8 novembre 2019 à Orlando en Floride.