Michael Dell a annoncé à la SEC (US Securities and Exchange Commission) la création de MSD Acquisition, une SPAC (special purpose acquisition company), c’est-à-dire une société dédiée spécifiquement à réaliser une acquisition, qui sera immatriculée dans les îles Caïmans et cotée au Nasdaq sous le symbole MSDAU. « Bien que n’étant limité à aucun secteur, nous prévoyons que notre concentration sur les entreprises à forte croissance conduira inévitablement à des opportunités dans les secteurs de la technologie et des médias », indique la note d’introduction qui précise encore que la cible sera une société privée leader sur son marché, dotée d’un « modèle économique robuste avec des revenus prévisibles et récurrents » et d’une solide direction. La société à « chèque en blanc » n’investira toutefois pas dans aucun des principaux marchés de Dell Technologies. Une fois la fusion réalisée avec MSD Acquisition, la cible deviendra une entreprise cotée. MSD Acquisition servira alors « de partenaire de confiance à long terme pour accélérer la croissance d’une entreprise sur les marchés publics ».

Bien que MSD signifie Michael et Susan Dell, le patron de Dell Technologies ne dirigera pas la société, l’équipe de direction se composant du CEO Gregg Lemkau, un ancien banquier d’investissement chez Goldman Sachs, du directeur financier John Cardoso et du président John Phelan. Ces trois vétérans de l’investissement privé sont aux commandes des entreprises familiales de Michael Dell, MSD Partners et MSD Capital, qui gèrent plus de 19 milliards de dollars et emploient environ 110 personnes selon CRN.

Michael Dell est actuellement en 18ème position sur la liste des personnes les plus riches du monde du magazine Forbes avec une valeur nette de 43,3 milliards de dollars.

MSD Acquisition a pour ambition de lever plus de 575 millions de dollars lors de son introduction en bourse cette année en cédant 50 millions d’unités de placement à 10 dollars l’unité, comprenant chacune une action de catégorie A (MSDA) et 0,2 bon de souscription (MSDAW) permettant d’en acquérir une deuxième à 11,50 dollars. MSD Partners s’engage à acquérir jusqu’à 5 millions d’unités de placement à 10 dollars, soit un débours de 50 millions de dollars.