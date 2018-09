Près de 80% des clients de Dell, quelle que soit leur taille, rapatrient des charges de travail situées dans le cloud sur leurs infrastructures sur site pour des raisons de coût, de performances et de sécurité a expliqué Michael Dell à CRN. Interrogé par nos confrères, le patron du constructeur a indiqué qu’il avait pressenti ce mouvement dès 2014, ce qui l’avait incité à acquérir EMC et VMware. « Comme vous le voyez, cela se passe comme nous l’avions envisagé », s’est-il félicité.

Proposer l’intégration de solutions matérielles avec du multi-cloud, comme le fait Dell Technologies offre selon lui un avantage concurrentiel. « Nos concurrents traditionnels n’ont pas ces capacités. Avec VMware et Pivotal, nous développons rapidement une architecture multi-cloud qui offre aux clients une flexibilité incroyable. Au passage, un pourcentage très élevé des charges de travail atterrit sur site. Lorsque vous automatiser et définissez l’infrastructure par des logiciels et que vous obtenez du code, les infrastructures sur site deviennent incroyablement efficaces. Si vous regardez la concurrence qui fait vraiment cela ? La réponse est « personne ». Personne ne dispose des capacités qui sont les nôtres ou investissent autant que nous dans ce domaine. Je pense que les clients le reconnaissent. Ils votent avec leurs dollars. »

Michael Dell a encore expliqué qu’avec un portefeuille de marques comprenant VMware, Dell, Pivotal, RSA, Boomi, Virtustream et SecureWorks, Dell Technologies disposait de capacités inégalables et que « le moteur de l’innovation restait bloqué sur un régime élevé ». « Il y a une autre entreprise commençant par la lettre « H » qui a une activité similaire dans le secteur du datacenter. Son activité a grimpé de 3,5% au cours du même trimestre où nous avons grimpé de 24%. »