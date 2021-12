La startup spécialisée dans la mesure et le pilotage de l’empreinte carbone annonce simultanément la disponibilité de la version commerciale de son offre et une levée de fonds de 1,8 millions d’euros. Il s’agit d’une levée de fonds d’amorçage souscrite auprès d’une dizaine d’investisseurs individuels – parmi lesquels : Kayo Hattori, co-fondatrice de Datawords, et Ben Nash, fondateur et CEO de PCS Wireless – destinée à financer son développement commercial et sa R&D.

Créée il y a 18 mois, GreenMetrics a développé une solution de mesure et de pilotage de l’empreinte carbone des équipements IT des entreprises. « L’originalité de notre solution tient au fait qu’elle prend en compte la consommation des équipements en fonction de leurs usages réels », expose Nicholas Mouret, co-fondateur et CEO de Greenmetrics. La startup analyse les données qui transitent sur les réseaux pour en déduire les usages des équipements et calculer leur consommation. Elle s’appuie pour cela sur un référenciel réalisé en interne.