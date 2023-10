Menaya et Galileo Lab viennent de signer un partenariat visant à associer la solution de détection de vulnérabilités cyber du premier à la police d’assurance cyber du second. Les deux sociétés visent une clientèle de startups, de TPE-PME et d’indépendants.

Galileo Lab est une nouvelle entité issue du courtier en assurances Galileo Courtage. Menaya est une startup franco-américaine d’une dizaine de personnes créée début 2022 qui édite une solution d’audit de cybersécurité SaaS clé en main. En combinant leurs offres respectives, les deux sociétés espèrent s’imposer parmi les acteurs de référence du marché émergent de la prévention du risque cyber pour les petites entreprises.

Baptisée Cyber Risques, cette offre groupée assure côté prévention la détection des vulnérabilités web et des logiciels malveillants et propose des recommandations de remédiation pour les éventuelles vulnérabilités détectées. Elle comprend également une assistance 24/7 en cas d’incident et la prise en charge des frais engagés (frais d’avocats, remboursement rançon, frais de récupération des données, etc…) à hauteur de 100 K€ à 1 M€ maximum, selon le contrat souscrit. La couverture assurantielle est portée par Hiscox.

L’offre est réservée aux entreprises de moins de 25 M€ de chiffre d’affaires et se souscrit entièrement en ligne. Son coût dépend du montant maximum de l’indemnité souscrit et du chiffre d’affaires de l’entreprise cliente. Elle est accessible à partir de 42,83 € TTC par mois.

Menaya espère grâce à cette alliance générer rapidement 30% de souscriptions de licences attachées à une couverture financière.

Outre Galileo Lab, Menaya a déjà noué des relations avec des partenaires tels que Cegid, DynamIT, Value IT ou Prodware. La société revendique près de 650 entités utilisatrices de sa solution. Elle vise une levée de fonds de série A pour le début de l’année 2024. Elle espère lever à cette occasion 2 M€ qui devront l’aider à s’implanter sur d’autres marchés européens et à consolider son réseau de distribution existant.