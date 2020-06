L’hébergeur et infogéreur d’applications critiques officialise le recrutement (en janvier) de Maxime Berthier en tant que directeur des ventes et membre du Comité de direction. Ex-directeur des ventes de PMS Hotsoft (Hoist Group), il est chargé de repenser et de structurer l’organisation commerciale de l’entreprise dans le cadre de son repositionnement vers la transformation applicative et le management multicloud.