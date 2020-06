Impactées par la pandémie de Covid-19, les dépenses en matériel informatique et en logiciels pour centre de données ont reculé de 2% au premier trimestre pour atteindre 35,8 milliards de dollars, selon le cabinet d’études Synergy Research. Les dépenses hors cloud ontn baissé de 4% à 26,13 milliards de dollars. Les principaux bénéficiaires des investissements étaient Dell (serveurs et stockage), Cisco (équipements réseaux), Microsoft (systèmes d’exploitation de serveur et applications de virtualisation) et VMware (virtualisation).

En revanche, les revenus mondiaux provenant des matériels et des logiciels de datacenter pour les infrastructures de cloud public ont augmenté de 3% sur un an pour atteindre environ 13 milliards de dollars, soit environ 37% des dépenses totales. Dell, Microsoft, Inspur et Cisco, de même que les ODM sont les principaux bénéficiaires de ces dépenses.

« De nombreuses entreprises ont été affectées par la pandémie, entraînant une pression accrue sur les budgets d’investissement et une plus grande impulsion sur le transfert des charges de travail aux fournisseurs de cloud public », commente dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research. « Les revenus des services cloud continuent de croître de près de 40% par an. Les revenus SaaS augmentent de près de 25%, ceux provenant de la recherche et des réseaux sociaux augmentent de plus de 15% et ceux générés par le commerce électronique progressent de plus de 20%. Tout cela contribue à stimuler la croissance et l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de cloud public », précise encore l’analyste avant de conclure, « Il est à noter que la plupart de ces services sont peu impactés par COVID-19 ou peuvent être stimulés par un changement de comportement des entreprises et des consommateurs. »