A 62 ans et après onze années consacrées à Point Service Mobiles (PSM) et à sa marque Phone Service Center (PSC), la fondatrice Martine Bocquillon quittera prochainement sa fonction opérationnelle de présidente du directoire. Elle demeure toutefois vice-présidente du conseil de surveillance aux côtés de Jean-Marie Guian, président du conseil de surveillance et président du directoire de la maison-mère, le groupe d’assurances SPB.

Martine Bocquillon est reconnue dans le secteur des télécoms. Sa carrière démarre avec Videlec dont elle deviendra directrice générale en 1983. En France, pendant deux décennies, Videlec est la première chaine de distribution de téléphonie mobile, indépendante et multiopérateur. Après avoir quitté l’enseigne, Martine Bocquillon fonde Point Service Mobiles en 2006 dont elle devient présidente du directoire. Une décennie plus tard, PSM revendique le statut de premier réseau de réparation de proximité en téléphonie mobile et produits multimédias multimarque, avec 200 enseignes en France et une présence à l’international sous la marque Phone Service Center.

Martine Bocquillon sera remplacée à compter du 1er février 2018 par Rémi Audoin, 52 ans. Diplômé d’un master en Marketing et Stratégie de l’European Business School, le nouveau président du directoire de PSM/PSC possède une grande expérience de la direction d’entreprise dans les marchés des télécoms, de la distribution et de l’électronique grand public. Il démarre sa carrière en 1989 et occupe diverses fonctions dans les domaines marketing, achats, SAV au sein d’entreprises telles que Thomson multimedia, Darty ou The Phone House, dont il est nommé en 2001 directeur général de la filiale française. En 2008, il rejoint Best Buy Mobile Canada en tant que vice-président. En 2010, il devient directeur général de The Phone House Belgique et est promu président directeur général en 2012. En 2016, il quitte le secteur des télécoms pour devenir directeur général de Hailo/My Taxi France et Suisse (service de VTC). Il rejoint PSM/PSC en mai 2017 en tant que consultant.

A ses côtés, Charles Bocquillon, actuellement directeur général de PSM/PSC, occupera également la fonction de membre du directoire. Diplômé d’HEC Paris et d’un diplôme de l’Institut Supérieur d’Art Digital, Charles Bocquillon, 28 ans, débute sa carrière en 2007 dans le webdesign avant de rejoindre PSM/PSC en 2009 en tant que responsable marketing et nouveaux projets. En 2014, il est nommé directeur général délégué avant d’être promu directeur général de la société en 2016.

La composition du conseil de surveillance de PSM/PSC évolue également. Outre les fonctions de président et de vice-présidente, respectivement occupées par Jean-Marie Guian et Martine Bocquillon, de nouveaux membres sont nommés :

– François Commune (également directeur général délégué et directeur finance et alliances du groupe SPB),

– Pascal Briodin (directeur général adjoint et directeur commercial et marketing du groupe SPB),

– Benoit Boulet (directeur général de SPB Services, filiale du groupe SPB).