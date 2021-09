Après s’être imposé parmi les acteurs de référence des services numériques en région Occitanie, le toulousain AgoraVita s’efforce désormais de se développer à l’échelle nationale. L’entreprise, qui vient de fêter ses 22 ans d’existence, voit la taille de ses clients et de ses projets grandir régulièrement et s’enorgueillit d’avoir la confiance de plusieurs structures nationales multisites qui lui délèguent la gestion de leur système d’information. Des clients convaincus par sa politique d’implantation interrégionale : la société est présente depuis cinq ans à Paris et depuis deux ans à Montpellier. La prochaine étape pourrait être l’ouverture d’un site ou le rachat d’une entreprise sur la façade atlantique. Avec toujours le même objectif : accompagner au plus près ses clients.

Pour ce voyage vers un déploiement national, AgoraVita s’est notamment assuré le soutien de Sophos, qui est depuis près de 20 ans son partenaire de référence en matière de cybersécurité. Une confiance réciproque : la marque vient de lui renouveler sa certification Platinum, autrement dit son plus haut niveau de certification, qui distingue les partenaires ayant la capacité à accompagner les clients sur l’ensemble de son offre. Mieux : AgoraVita est le seul prestataire de Sophos à détenir cette certification pour toute la région Occitanie.

Cette collaboration réussie au niveau régional, les deux partenaires ont décidé de l’étendre au reste du territoire. Sophos va mettre sa notoriété et sa puissance de feu au service de l’entreprise de services numériques. « Sophos s’inscrit complètement dans notre projet de croissance », se félicite Elian Volff, directeur commercial et responsable du pôle infrastructure et services d’AgoraVita (photo).

Un appui gagnant-gagnant pour Sophos. « La demande pour des solutions de cybersécurité est de plus en plus importante chez les clients d’AgoraVita, celle-ci pouvant atteindre jusqu’à environ 30% des investissements en matière d’infrastructure », soulignent les deux partenaires dans un communiqué rédigé en commun. Or, par souci de rationalisation de ses investissements, AgoraVita a choisi de privilégier les technologies Sophos sur l’ensemble de ses projets cyber. « Sophos propose une offre à 360° qui répond à l’ensemble des besoins de nos clients », assure Elian Volff.

En pleine accélération depuis quatre à cinq ans, AgoraVita espère dépasser les 10 M€ de chiffre d’affaires cette année et devrait franchir la barre des 100 collaborateurs en 2022.