Incontestablement, le système d’information ne cesse de se développer pour répondre aux nouveaux usages des entreprises. Dans ce contexte, force est de constater que les traditionnelles équipes IT voient leurs missions et organisations se transformer et que les enjeux de servir les équipes opérationnelles et métiers sont désormais au cœur des préoccupations.

La forte mutation des infrastructures IT

En quelques années, le marché de l’infrastructure a très fortement évolué et le cycle d’innovation des grands fournisseurs de serveurs et autres équipements s’est nettement accéléré. Cette transformation a amené nombre d’entreprises à opter pour une approche externalisée afin de gérer leurs infrastructures, les faire évoluer et assurer leur maintien en conditions opérationnelles. C’est dans ce contexte que les Datacenters jouent aujourd’hui un rôle stratégique et permettent aux entreprises de s’appuyer sur des infrastructures performantes et industrielles pour héberger leur système d’information.

Une recherche de sécurité maximale

Une autre donnée à prendre en compte est liée à la sécurité du système d’information. De plus en plus attaqué, ce dernier est aujourd’hui au centre de toutes les attentions dans les entreprises. Pour assurer une parfaite sécurisation, ces dernières cherchent donc à héberger leurs applications dans des datacenters qui disposent de dispositifs avancés leur permettant de ne pas connaitre de rupture d’exploitation et de se prémunir d’attaques complexes comme les Ddos par exemple. On notera aussi que les datacenters sont au centre des dispositifs de type PCA et PRA.

La diffusion croissante du Cloud et du SaaS

Sur ce point, force est de constater que les habitudes des directions informatiques ont largement évolué en matière d’achat et d’utilisation de logiciels. En effet, comme nous l’avons vu, les entreprises sont aujourd’hui à la recherche d’outils générateurs de productivité et de confort de travail pour leurs équipes et souhaitent de plus en plus ne plus avoir à maintenir des solutions complexes en interne. C’est dans ce contexte que les applications SaaS et le Cloud Computing connaissent tous les ans une très forte croissance.

Infrastructures de nouvelle génération, sécurité IT , développement du SaaS et du Cloud, recherche de services managés, sont donc de très fortes mutations qui ont fait changer la donne chez les DSI. Ces différents éléments expliquent largement la croissance des professionnels de l’hébergement qui se positionnent comme les partenaires stratégiques des entreprises qui souhaitent s’appuyer sur un système d’information agile et performant.

Par Magdi Houry, Fondateur d’ Euclyde Data Centers