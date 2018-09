« Etat, collectivités territoriales, associations, acteurs de la médiation numérique et du travail social, administrations et entreprises, tous se sont mobilisés pour faire de cette rentrée 2018 celle de la mobilisation générale contre l’illectronisme », promet Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat en charge du numérique.

Pour ceux qui ne l’auraient pas deviné, l’illectronisme est en quelque sorte l’illetrisme du XXIème siècle. Il concerne les Français qui n’ont pas les compétences pour utiliser l’outil numérique. D’après les chiffres gouvernementaux, 13 millions de nos concitoyens demeurent éloignés du numérique ; 6,7 millions de Français ne se connectent jamais à internet (seniors, individus les plus pauvres, personnes sans emploi et moins de 35 ans les plus socialement défavorisés) et plus de 7 millions d’internautes disposent d’un faible niveau de compétences numériques et se sentent mal à l’aise dans leur utilisation d’internet. Interrogés sur l’adoption des nouvelles technologies, 76% des Français se disent prêts à les adopter mais 57% des non diplômés disent le contraire.

Pour lutter contre l’illectronisme, une Stratégie nationale pour un numérique inclusif a été élaborée en mobilisant gouvernement, collectivités territoriales, grands opérateurs de services publics (CNAF, CNAM, Pôle emploi, La Poste…), acteurs locaux, publics ou privés, acteurs de la médiation numérique. Les travailleurs sociaux et les volontaires en service physique seront notamment enrôlés. Pour cela, le gouvernement promet de débloquer 75 à 100 millions d’euros dans le cadre d’un plan pluriannuel. Dans un premier temps, l’Etat et la Banque des Territoires vont dépenser 10 millions d’euros pour financer des pass numériques d’une valeur de 50 à 100 euros, qui permettront aux personnes d’être formées pendant 10 à 20h, et 5 millions d’euros pour structurer les acteurs locaux de l’inclusion numérique, aux côtés des collectivités territoriales. Mounir Mahjoubi compte sur un effet de levier pour les territoires (fonds européens, opérateurs, entreprises, etc.).

D’autres initiatives sont également annoncées, l’Etat va ainsi soutenir la co-production par la coopérative La MedNum et le CNFPT d’un MOOC sur les enjeux et bonnes pratiques de la médiation numérique destiné aux agents des collectivités territoriales. Les opérateurs de service public (Poste, CNAF, Pôle Emploi…) s’engagent de leur côté à sensibiliser et outiller leurs collaborateurs et agents en contact avec le public pour combattre l’inclusion et à acquérir les compétences numériques de base. Ils promettent également de fournir un mode d’emploi du fonctionnement des plateformes en ligne pour permettre au public d’en maîtriser le contenu.

Le dossier de presse ne précise toutefois pas comment ce plan s’articulera avec les annonces d’Edouard Philippe qui a promis au printemps de former au numérique deux millions de jeunes et de chômeurs afin qu’ils puissent décrocher un emploi nécessitant un minimum de compétences en la matière.