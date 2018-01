Solent annonce le rachat de Philog, une entreprise de services numériques parisienne créée en 1982 et spécialisée dans la conception de drivers, de systèmes embarqués et le développement autour des protocoles de communication. Philog compte une quarantaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 M€ en 2017 auprès de grands comptes de l’industrie de l’imagerie médicale, des services de paiement et des télécoms.

De son côté, Solent est une entreprise de services numériques spécialisée dans la conception et le développement de systèmes embarqués, créée en 2003 et implantée à La Garenne-Colombes et à Nantes, l’entreprise compte une soixantaine de collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires d’environ 6 M€ réalisé en 2017 auprès de grands comptes principalement dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, de la TV numérique et de la banques-assurances.

C’est le souhait de Michel Beigbeder, fondateur de Philog, de partir en retraite, qui a rendu possible l’opération. Celle-ci a été conseillée et accompagnée par Crescendo finance, qui était mandaté par Solent dans le cadre de sa stratégie de croissance externe.