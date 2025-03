61% des 35.000 utilisateurs de la plateforme de gestion ECC de SAP n’ont pas encore acheté de licences pour S/4HANA, selon une étude du cabinet Gartner incluant les données de l’année 2024.

Pour remise en contexte, la plateforme S/4HANA de SAP a été lancée en 2015. SAP prévoit de mettre fin au support général d’ECC à la fin de l’année 2027. Une migration ERP de cette ampleur prend au moins deux ans. Il semble donc peu probable que toutes les plus grandes entreprises utilisant ECC aient terminé leur migration vers la plateforme S/4HANA avant la fin du support général de ECC fin 2027.

Selon Christian Hestermann, analyste chez Gartner, malgré tous les efforts fournis par SAP ces 10 dernières années – y compris son initiative RISE with SAP pour aider les entreprises à migrer vers S/4HANA en collaboration avec des partenaires et des hyperscalers – SAP a du mal à faire décoller la transition de ses clients ECC vers le cloud. « Aucun grand événement ou grande annonce n’a entraîné de changement notable jusqu’à présent ; la progression est restée relativement stable. Depuis septembre 2023, le message de SAP porte sur l’IA et le copilote Joule mais cela n’a pas eu d’influence majeure », affirme-t-il.

Précisons que le support général de ECC s’arrête fin 2027 mais que la maintenance étendue reste disponible jusqu’à fin 2030, moyennant une hausse de prix de 2%.

En janvier 2025, SAP a également annoncé une nouvelle offre appelée SAP ERP, Private Edition. Cette offre de services cloud et de transition pour les clients ECC devrait prolonger leur support jusqu’en 2033, à condition que les clients souscrivent au modèle d’abonnement avant 2028. De plus amples détails devraient être donnés par SAP cette année.