Selon une récente étude d’IDC, les utilisateur·rice·s de téléphones portables conservent désormais leur appareil plus longtemps, soit plus de 40 mois en moyenne.

Les cycles de rafraîchissement allongés des téléphones neufs se traduisent par une diminution du nombre d’appareils d’occasion disponibles. D’aucuns diront que cela nuit au marché de l’occasion. Mais ce n’est pas si simple : les ventes de smartphones d’occasion et reconditionnés continuent d’enregistrer une croissance à quasi deux chiffres. Elles ont augmenté d’environ 9,5% dans le monde pour atteindre 309,4 millions d’appareils en 2023. Ce taux de croissance est très élevé comparé à la baisse de 3,2% des ventes de nouveaux appareils sur la même période.

Les analystes d’IDC estiment que les ventes d’appareils recyclés ou reconditionnés devraient continuer d’augmenter de 8,8% en moyenne entre 2022 et 2027. Selon une étude de 2022 de Canalys, les personnes de moins de 30 ans sont plus susceptibles que leurs aînées d’être intéressées par l’achat d’un téléphone d’occasion ou remis à neuf.

« Certes, le marché de l’occasion montre des signes de ralentissement en raison d’un manque de stocks », déclare Anthony Scarsella, directeur de recherche chez IDC. Cependant, compte tenu du nombre de smartphones mis au rebut chaque jour – estimé à des centaines de milliers rien qu’aux États-Unis, selon l’organisme à but non lucratif Public Interest Research Group – il n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas assez d’appareils usagés qui reviennent sur le marché de l’occasion.

Ce qui ramène aux cinq résolutions de sobriété numérique suggérées par GreenIT pour 2024 : utiliser son matériel le plus longtemps possible, éco-concevoir ses services numériques, éviter de se sur-équiper, acheter du matériel d’occasion reconditionné et donner une seconde vie à ses équipements.