Apple a enregistré des résultats décevants au cours du quatrième trimestre, généralement le plus rentable de l’année grâce aux achats de Noël. « Comme vous le savez, nos revenus pour le trimestre de décembre ont été inférieurs à nos prévisions initiales, atteignant 84,3 milliards de dollars. Cela représente une baisse de 5% par rapport à il y a un an ou de 3% en tenant compte des taux de change », a expliqué Tim Cook en présentant ces résultats aux analystes. Le CEO attribue ce recul à quatre facteurs : des mises à niveau trimestrielles de l’iPhone inférieures aux prévisions, la solidité du dollar face aux monnaies étrangères, des contraintes d’approvisionnement touchant certains produits et des conditions macroéconomiques plus sévères que prévu dans les marchés émergents, particulièrement en Chine où les revenus ont baissé de 4,8 milliards de dollars en un an.

Globalement c’est surtout l’iPhone qui a plombé les résultats, les ventes du smartphone chutant de 15% d’une année sur l’autre pour atteindre 51,9 milliards de dollars. Selon le dirigeant, le remplacement plus économique de la batterie, la baisse des subventions chez les opérateurs et un dollar cher sont en cause. En dehors de l’iPhone, le chiffre d’affaires a grimpé de 19% tiré par les services qui, avec 10,9 milliards de dollars, ont enregistré un record au cours du trimestre (+19%). Ce chiffre est conforme aux prévisions de Wall Street. Tim Cook annonce des records absolus dans plusieurs catégories de services, notamment l’App Store, Apple Pay, les services cloud et Apple Music. La marge brute des services a atteint 63%, contre 58,3% un an auparavant. Ces dorénavant sur cette activité que comptent les investisseurs pour alimenter la croissance. La firme à la pomme a indiqué à Reuters qu’elle comptait 360 millions d’abonnés à ses propres services et à des services tiers, et s’était fixée pour objectif de passer à 500 millions d’abonnés d’ici fin 2020.

La gamme Mac a également battu des records. « Nous avons enregistré notre meilleur trimestre de tous les temps pour le chiffre d’affaires Mac, en hausse de 9% grâce à nos nouveaux MacBook Air et Mac Mini lancés en octobre », a indiqué Tim Cook qui annonce également un chiffre d’affaires en croissance de 17% pour l’iPad qui profite du lancement en novembre du nouvel iPad Pro. L’activité Wearables, Home et Accessories a de son côté vu son chiffre d’affaires bondir de 33%.

« Nous n’avons pas atteint nos prévisions en termes de revenus, mais nous gérons Apple à long terme et les résultats de ce trimestre montrent que la force sous-jacente de nos activités est profonde et étendue », explique par ailleurs le CEO dans un communiqué. Le dirigeant revendique une base installée active de 1,4 milliard de périphériques dans le monde, en croissance dans chacun des secteurs géographiques.

Au cours du trimestre, le bénéfice net a atteint 19,97 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 4,18 dollars, contre une estimation moyenne de 4,17 dollars à Wall Street. En revanche, le chiffre d’affaires de 84,3 milliards de dollars est légèrement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 84,0 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Apple prévoit un chiffre d’affaires situé entre 55 et 59 milliards de dollars ainsi qu’une marge brute comprise entre 37 et 38%