Apple a annoncé pour son second trimestre des ventes et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les ventes d’iPhone ont généré de 29,0 milliards de dollars, contre 30,9 milliards de dollars l’année précédente. Les analystes s’attendaient à 28,4 milliards de dollars, selon les données de FactSet. Les revenus du segment des services d’Apple, qui comprend le stockage iCloud ainsi que ses services de streaming pour la musique et les émissions de télévision, se sont élevées à 13,4 milliards de dollars. Apple revendique aujourd’hui 515 millions d’abonnés aux applications et services sur sa plateforme, contre 390.000 un an plus tôt. Apple News atteint désormais 125 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 100 millions en janvier. Enfin, le segment des wearables et accessoires, qui comprend les AirPod et l’Apple Watch, a pour sa part enregistré 6,3 milliards de dollars. Dans l’ensemble, la firme de Cupertino a enregistré un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars et un bénéfice de 2,55 dollars par action.

S’exprimant devant les analystes, Tim Cook a déclaré qu’il était impossible de fournir des résultats prévisionnels pour le trimestre en cours, en raison de l’incertitude créée par le virus. Il a toutefois indiqué qu’il s’attendait à une progression des ventes de Mac et d’iPad. « Nous pensons que l’iPad et le Mac vont enregistrer une croissance sur une base annuelle au cours de ce trimestre grâce aux clients qui suivent des cours en ligne ou qui travaillent à distance ».

La Chine, où le virus a été détecté pour la première fois, est à la fois un marché majeur pour Apple, fournissant environ un sixième de ses ventes globales rapporte Reuters. Le pays abrite également la plupart des usines sous contrat de la société. Apple y a enregistré des revenus de 9,46 milliards de dollars, soit une baisse de moins d’un milliard de dollars par rapport à il y a un an, ce qui préfigure l’évolution de la situation de l’entreprise à mesure que d’autres marchés sortiront du confinement. Depuis la mi-mars, toutes les boutiques ont rouvert. « Par rapport à février, nous avons constaté une belle amélioration en mars et une nouvelle amélioration en avril. La Chine va dans la bonne direction », a déclaré Tim Cook à nos confrères.

En dehors de la Chine continentale, les boutiques de Hong Kong, de Taïwan et de Corée du Sud sont restés fermées. Dans une interview accordée cette fois à Bloomberg Television, Tim Cook a déclaré qu’Apple prévoyait de rouvrir des magasins de détail en Autriche et en Australie dans une à deux semaines et un petit nombre de magasins aux États-Unis au cours de la première moitié de mai.

Le CEO a en outre indiqué que la chaîne d’approvisionnement était « de nouveau opérationnelle à plein régime depuis fin mars ». Il a ajouté qu’il était satisfait des premières ventes du Phone SE 2, principalement vendu en ligne à cause de la crise, ainsi que des nouveaux Mac et iPad sortis au cours du deuxième trimestre fiscal.