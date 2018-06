Microsoft va augmenter sa pression sur les entreprises afin qu’elles adoptent Office 365, en empêchant aux non-abonnés d’accéder au service en ligne de la suite estiment Michael Silver et Stephen Kleynhans, analystes chez Gartner, dans un rapport destiné à leurs clients qu’ont pu consulter nos confrères de Computerworld. Cette mesure devrait intervenir d’ici 2 ans et demi. « D’ici fin 2020, Microsoft annoncera que seuls les abonnés à Office 365 ProPlus pourront accéder aux services en ligne d’Office 365 », écrivent les deux analystes. « La version traditionnelle d’Office ne sera plus supportée. »

Office 365 ProPlus est le nom qui regroupe les applications sur site (Word, Excel, Outlook etc.) indispensables à une souscription à Office 365.

Si ces prédictions se réalisent, elles seront la suite logique des règles entrées en vigueur en avril 2017, selon lesquelles les détenteurs d’une version perpétuelle d’Office ne peuvent plus accéder au service cloud que pendant la première moitié des 10 années de support du produit.

Microsoft a établi que dès le 13 octobre 2020, Office 2010, Office 2013 et l’actuel Office 2016 disparaîtront du support standard (le 13 octobre 2020 est la date de fin du support standard d’Office 2016). Le cycle de vie d’Office 2019, la version sur site du produit qui devrait voir le jour à la rentrée, devrait prendre logiquement fin 10 ans après. Mais les deux analystes de Gartner pensent que la firme de Redmond devrait changer les règles du jeu avant cette échéance afin de pousser les entreprises à souscrire un abonnement à Office 365 ProPlus pour accéder à n’importe quel service cloud, ce qui rendrait la future version moins attrayante. Michael Silver et Stephen Kleynhans croient savoir que ce changement n’aurait pas lieu dans cinq ans mais probablement dans deux ans afin de booster la migration vers la suite en ligne.