Synergy Research poursuit ses analyses des évolutions du marché IT au cours de la décennie passée. Il se penche cette fois sur celle de l’industrie logicielle. Il en ressort que les revenus annuels du SaaS ont augmenté en moyenne de 39% par an et dépassent désormais le cap des 100 milliards de dollars. En revanche, au cours de la période, les revenus tirés des logiciels sous licence perpétuelle n’ont progressé en moyenne que de 4% par an. En 2019, le marché total des logiciels d’entreprise approchait les 450 milliards de dollars dont 23% provenaient du SaaS, contre moins de 2% en 2009. Le cabinet d’analyse cite l’exemple de Microsoft. Alors que les revenus logiciels totaux du leader du marché ont doublé au cours depuis 2009 pour atteindre plus de 100 milliards de dollars, ses revenus SaaS sont passés de zéro à plus de 20 milliards de dollars.

Sur la base des dépenses réalisées au cours des trois premiers trimestres de 2019 et de ses prévisions pour le quatrième trimestre, Synergy prévoit que le marché mondial des logiciels d’entreprise en 2019 dépassera les 445 milliards de dollars, la part du SaaS étant de 101 milliards de dollars. Les segments du SaaS les plus importants sont la collaboration, le CRM et la gestion des ressources humaines (HCM), ce dernier segment étant avec la collaboration celui qui connaît le taux de croissance le plus élevé. Alors que l’ERP est l’un des segments les plus importants du marché des logiciels d’entreprise, il est encore sous-représenté dans le SaaS.

« L’achat des versions SaaS de logiciels est devenu de plus en plus attrayant pour les entreprises au cours de la dernière décennie, grâce à des améliorations spectaculaires des capacités d’hébergement, une économie plus flexible et un confort accru pour passer à un modèle opérationnel basé sur le cloud », explique dans la présentation de l’étude John Dinsdale, analyste en chef au Synergy Research Group. « L’entrée sur le marché des nouveaux éditeurs de logiciels nés dans le cloud a également donné une impulsion majeure au marché du SaaS. Au début, Salesforce était l’enfant prodige du SaaS, mais au cours des dix dernières années, nous avons également vu de nombreux nouveaux fournisseurs SaaS entrer sur le marché, notamment Workday, Zendesk, ServiceNow, Atlassian, Splunk, Cloudera, Carbonite et Tableau. Ces nouveaux venus ont poussé les éditeurs de logiciels traditionnels à pousser le SaaS plus fortement qu’ils ne l’auraient fait autrement. »